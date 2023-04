Família de Schumacher processa revista que inventou entrevista com o alemão

A revista alemã Die Aktuelle anunciou uma entrevista exclusiva com Michael Schumacher, mas o que aconteceu foi uma sequência de respostas geradas por um programa de inteligência artificial. A família do antigo piloto da Fórmula 1 vai processar a publicação.

A família de Michael Schumacher vai processar a revista cor de rosa Die Aktuelle por ter inventado uma entrevista com o piloto alemão. A publicação anunciou a "primeira entrevista" desde o acidente, mas tudo não passava de uma mentira, visto que foram geradas respostas através de um programa de inteligência artificial.

Naturalmente chateada com a situação, a família do campeão de Fórmula 1 vai avançar com um processo, noticia a agência Reuters.

"Falar com ele uma vez. Perguntar-lhe como tem passado. E finalmente temos as respostas, 10 anos depois do trágico acidente. Sem meias-palavras dos amigos. Respostas dele! Por Michael Schumacher, de 54 anos! Cá está, a incrível entrevista! Com respostas redentoras para as questões quentes que toda a gente tem estado a perguntar há tanto tempo", anuncia a revista que, no final do artigo, admite a mentira: "Michael Schumacher disse realmente alguma coisa sobre si próprio? A entrevista foi online. Numa página que tem a ver com Inteligência Artificial."

Esta é já a segunda vez que a família de Schumacher processa aquela publicação. Em 2015, escreveram que Corinna Schumacher "tinha um novo amor". Em tribunal, a revista levou a melhor e não pagou a indemnização pedida.

De recordar que o sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, de 54 anos, sofreu um acidente em 2013 quando esquiava nos Alpes franceses. Nunca mais foi visto publicamente e não se sabe exatamente em que estado está.