Faleceu o piloto Ken Block, aos 55 anos

O piloto Ken Block, de 55 anos, faleceu na segunda-feira, em Utah, Estados Unidos, na sequência de um acidente com uma moto de neve. De acordo com as autoridades locais, a mota de neve em que circulava despistou-se, capotou e caiu em cima do piloto, que morreu no local devido aos ferimentos.

"É com profundo pesar que podemos confirmar que Ken Block faleceu hoje num acidente de mota de neve. Ken era um visionário, um pioneiro e um ícone. E o mais importante, um pai e marido. Ele vai fazer muita falta. Por favor, respeitem a privacidade da família neste momento", pode ler-se em comunicado da sua equipa, a Hoonigan, na madrugada desta terça-feira.

Ken Block foi piloto de ralis e cofundador da marca DC Shoes. Ficou célebre pelas manobras ousadas e radicais, sendo o seu vídeo mais visto no YouTube a bordo de um Ford Fiesta, nas ruas de São Francisco, nos Estados Unidos.

Atualmente representava a Audi, tendo disputado provas dos Mundiais de Ralis e de Ralicrosse, mas era mais conhecido pelos vídeos com manobras acrobáticas, à base de derrapagens e piões, as chamadas Gymkhanas. Ken Block chegou a disputar o Rali de Portugal, onde sofreu um acidente na edição de 2011, sem consequências físicas. Também disputou, no Circuito Internacional de Montalegre, a prova do Mundial de Ralicrosse de 2016.

