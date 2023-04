Faleceu o piloto do WRC Craig Breen, aos 33 anos

Vítima de um acidente enquanto preparava o Rali da Croácia

Craig Been, piloto do Mundial de Ralis que estava a representar a Hyundai Portugal esta temporada - foi contratado para a competição nacional com o objetivo claro de lutar pelo título no Campeonato de Portugal de 2023 -, faleceu esta quinta-feira, aos 33 anos.

O piloto irlandês morreu num acidente enquanto preparava o Rali da Croácia, terceira prova do Mundial de ralis. Já o co-piloto, James Fulton, saiu ileso.

De acordo com fontes locais, Breen despistou-se, tendo batido num poste de eletricidade com a frente esquerda do seu Hyundai i20 N Rally1, não conseguindo resistir aos ferimentos.