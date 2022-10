Faleceu mãe de Victor Steeman, piloto que morreu vítima de acidente em Portimão

Flora van Limbeek não resistiu a um ataque cardíaco, dois dias depois da morte do filho

Victor Steeman sofreu um grave acidente no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, no sábado e não resistiu aos ferimentos, acabando por falecer na terça-feira. Dois dias depois do filho, Flora van Limbeek não resistiu após sofrer uma paragem cardiorrespiratória, segundo relata o racesport.nl.

A mãe do piloto tinha 59 anos.

Apesar de ter sido de imediato socorrida por paramédicos, as tentativas de reanimação não deram qualquer resultado.

Recorde-se que Victor Steeman perdeu a vida durante uma prova de Supersport 300, campeonato que acompanha o Mundial de Superbike.