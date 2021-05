Faleceu Jason Dupasquier, piloto luso-suíço que competia em Moto3

Não resistiu aos ferimentos provocados pela grave queda na qualificação para o Grande Prémio de Itália.

Jason Dupasquier, piloto luso-suíço que competia em Moto3 faleceu, este domingo, depois de ter sofrido um grave acidente durante a segunda qualificação, deste sábado.

"É com profunda tristeza que informamos o falecimento de Jason Dupasquier. Em nome de toda a família de MotoGP, enviamos as nossas condolências a toda a equipa, família e entes queridos. Sentiremos muito a tua falta, Jason. Corre em paz", foi a mensagem partilhada pelo campeonato do mundo de motociclismo, a anunciar a morte do piloto de 19 anos.

O piloto ainda foi operado, mas não resistiu aos ferimentos sofridos.

"Apesar dos esforços do staff médico do circuito e de todos os que atenderam depois o piloto suíço, o hospital anunciou que Dupasquier sucumbiu aos ferimentos", dizia a nota escrita pelo MotoGP.

Recorde-se que este era o segundo ano de Dupasquier em Moto3 e, atualmente, estava na 10.ª posição, com 27 pontos.