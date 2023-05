"Fafe costuma ser memorável, vou tentar ver com os meus próprios olhos a paixão portuguesa pelos ralis"

O líder da Hyundai, Cyril Abiteboul, reconheceu que a equipa apresenta-se no Rali de Portugal "ainda a sair de um período difícil para todo o staff e pilotos", devido a trágica morte de Craig Breen

O piloto irlandês Craig Breen, que morreu em 13 de abril antes do Rali da Croácia, "nunca será esquecido e fará sempre parte da Hyundai", assegurou o responsável pela equipa, Cyril Abiteboul, em declarações à agência Lusa.

"Não queremos esquecer o que aconteceu ao Craig [Breen]. Ele não ia correr connosco aqui em Portugal mas provavelmente estaria cá connosco. As memórias que temos dele vão continuar a perdurar. Em cada rali que fizermos fará sempre parte desta equipa", afirmou Cyril Abiteboul, em declarações à Agência Lusa.

O responsável recordou o piloto irlandês, que também estava a disputar o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), tendo vencido o Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto, prova inaugural, como um piloto "muito comprometido com a sua profissão e com a equipa".

"Mesmo quando não estava a competir tinha um empenho grande. Queria sempre evoluir e não pensava apenas neste ano, mas sim nos próximos. Era um exemplo e, por isso, digo que nunca o vamos esquecer", desabafou.

O líder da Hyundai reconheceu que a equipa apresenta-se no Rali de Portugal "ainda a sair de um período difícil para todo o staff e pilotos", devido a trágica morte de Craig Breen, num acidente enquanto reconhecia os troços do rali croata, mas considerou que é, também, o momento "de todos estarem focados em entregar a performance que se espera da Hyundai".

"Temos carros e pilotos que já se mostraram muito capazes aqui em Portugal, onde temos vindo a ser fortes. Por isso, estamos a apontar para as posições mais altas da classificação", partilhou.

O diretor da marca sul-coreana lembrou que os carros Hyundai "têm mostrado muita consistência e terminado no pódio em todos os ralis feitos esta época", mas lembra que a equipa e os pilotos "podem ainda fazer melhor".

"Tem-nos faltado chegar à vitória e é com esse objetivo que nos apresentamos aqui em Portugal. Para isso temos o Thierry Neuville, o Esapekka Lappi e o Dani Sordo para fazer uma prova sólida e ver o que acontece", partilhou.

Apesar de ser o seu primeiro ano no cargo, Cyril Abiteboul diz já ter "ouvido muitas coisas boas sobre o público português", e espera, neste rali, comprovar pessoalmente, nas classificativas, essa paixão dos adeptos portugueses.

"Sei que os portugueses têm muito gosto por este desporto e todos na equipa me confirmam isso. Já percebi que a etapa de Fafe costuma ser memorável e vou tentar sair [do parque de assistência] para ver com os meus próprios olhos toda essa paixão dos fãs portugueses pelo rali", prometeu.

A 56.ª edição do Rali de Portugal, quinta etapa do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), vai ser disputada entre sexta-feira e domingo.

A prova, que é também a quarta do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), conta com 329,06 quilómetros cronometrados, num total de 1.636,25 no centro e norte do país, ao longo de 19 classificativas.