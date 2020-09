Fabio Quartararo vence GP da Catalunha e assume liderança do Mundial

Quartararo recuperou a liderança do campeonato do mundo, com 108 pontos, sendo o piloto com mais vitórias (três) nas oito corridas disputadas.

O francês Fabio Quartararo (Yamaha) venceu este domingo o Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, para recuperar a liderança do Mundial, numa prova em que o português Miguel Oliveira (KTM) desistiu.

Quartararo deixou o espanhol Joan Mir (Suzuki) em segundo, a 928 milésimos de segundo, com Alex Rins, o outro espanhol da Suzuki, a terminar na terceira posição, a 1,898 segundos.

Com estes resultados, ​​​​​​​Quartararo recuperou a liderança do campeonato do mundo, com 108 pontos, sendo o piloto com mais vitórias (três) nas oito corridas disputadas.