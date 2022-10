Fabio Quartararo vai ser operado à mão após o final do Mundial de Moto GP

Redação com Lusa

No sábado, durante a qualificação para o Grande Prémio da Malásia, Fábio Quartararo sofreu uma fratura no dedo médio da mão esquerda.

O piloto francês Fabio Quartararo (Yahama), ainda na luta pela revalidação do título mundial de MotoGP, vai ser operado à mão esquerda após a última prova do calendário, a disputar no próximo fim de semana, foi esta quarta-feira anunciado.

No sábado, durante a qualificação para o Grande Prémio da Malásia, Fábio Quartararo sofreu uma fratura no dedo médio da mão esquerda.

Leia também Cristiano Ronaldo Revelado o momento em que Ronaldo se recusa a entrar diante do Tottenham Depois da polémica envolvendo o craque português e o treinador do Manchester United, foi revelado um vídeo do momento em que Cristiano Ronaldo diz a Ten Hag que se recusa a entrar em campo no jogo frente aos Spurs (triunfo dos "red devils" por 2-0). Ora veja:

O francês, campeão em título, que largou do 12.º e terminou a prova no terceiro lugar, mantém-se na luta pelo título, seguindo na segunda posição do mundial de pilotos.

Com 25 pontos em jogo, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) soma 258, mais 23 do que Quartararo, que precisa de vencer o Grande Prémio da Comunidade Valenciana e esperar que o adversário fique abaixo do 14.º lugar.