F1 quer série da Netflix revista: "Quando um piloto acha que não está a ser bem representado..."

"Drive to Survive", cuja nova temporada estreou este mês, tem sido alvo de reparos, por parte de pilotos e da crítica automobilística, face à considerada excessiva dramatização.

A luz vermelha dada por Max Verstappen à participação na quarta temporada de "Drive to Survive", produção da Netflix que ilustra os 'bastidores' da Fórmula 1, vai motivar a categoria rainha de velocidade a discutir o nível de ficção da série.

"Vamos falar com a Netflix. É necessário que a história não fuja da realidade, caso contrário deixa de fazer sentido. Vamos trabalhar em conjunto com os pilotos. Queremos que um projeto, que gerou tanta atenção [do público] não distorça a imagem e o significado do nosso desporto que vivemos diariamente", afirmou Stefano Domenicali, chefe da F1, citado pelo "Motorsport.com" italiano.

Lançada em 2019, a "Drive to Survive", cuja nova temporada estreou este mês, tem sido alvo de reparos, por parte de pilotos e da crítica, face à considerada excessiva dramatização, através da suposta criação de rivalidades inexistentes, com a colocação descontextualizada de diálogos nos circuitos.

Max Verstappen, atual campeão mundial, optou por abdicar, em função dessa reclamada distorção da realidade, de ser incluído nas nova filmagens de um projeto, observou Domenicali, "que de certa forma dramatizou a história".

"Não é algo construtivo quando um piloto se recusa a participar por achar que não está a ser representado da forma correta. Temos de criar um diálogo para que se perceba de que forma ele pode ser integrado no formato", referiu o chefe da F1.

Stefano Domenicali detalhou que a futura discussão com a Netflix foi, entretanto, delineada "em reuniões com as equipas" que integram o Campeonato do Mundo.