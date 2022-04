F1: próximo GP será o segundo a valer mais pontos em 72 anos de história

Pontuação é aumentada pelo facto da 'sprint race', a primeira a ocorrer nesta época, valer mais pontos, sobretudo ao vencedor, em comparação com a realizada na temporada transata

O Grande Prémio da Emilia-Romagna, a ocorrer em Itália, tem uma particularidade quase inédita: a quarta prova do atual Mundial de Fórmula 1 será a segunda mais pontuada ao longo de 72 anos de história da categoria rainha automobílistica.

O auge de pontuação, na corrida que terá uma distância de 100 quilómetros, de um piloto da grelha, caso corte a meta em primeiro (25 pontos), faça a mais volta mais rápida (1 ponto) e vença a 'sprint race' (oito pontos), será 34 pontos.

A pontuação é aumentada pelo facto da 'sprint race', a primeira a ocorrer nesta época, valer mais pontos em comparação com a realizada na temporada transata. No ano de estreia, apenas os três primeiros classificados da corrida rápida recebiam pontos (3, 2 e 1 respetivamente). Agora, os oito primeiros posicionados são pontuados, enquanto o líder receberá os oito pontos.

A 'sprint race', cuja ordem será delineada pela sessão de qualificação na próxima sexta-feira, será realizada na véspera do GP de Emilia-Romagna e definirá a ordem de posicionamento na grelha, no domingo seguinte, do circuito transalpino.

Até à data, a corrida com mais pontuação na história da Fórmula 1 fora o Grande Prémio de Abu Dhabi de 2014, prova em que Lewis Hamilton, ao ficar em primeiro lugar, arrecadou 50 pontos (o dobro) e sagrou-se campeão mundial.