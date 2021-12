F1: Mercedes abdica de contestar GP Abu Dhabi e título de Verstappen

Lewis Hamilton e Max Verstappen no pódio

A Mercedes decidiu não prosseguir com o protesto feito contra o resultado do Grande Prémio de Abu Dhabi, que valeu o título de campeão mundial a Max Verstappen (Redbull), após ultrapassar Lewis Hamilton na última volta, em função das medidas tomadas pela Federação Internacional Automóvel mediante o sucedido.

" Congratulamo-nos com a decisão da FIA de instalar uma comissão para analisar exaustivamente o que aconteceu em Abu Dhabi e para melhorar a robustez das regras e a tomada de decisões. (...) Retiramos o nosso apelo", lê-se em nota da Mercedes.

No passado domingo, a escuderia alemã teve dois protestos rejeitados por oficiais da Fórmula 1, tendo a equipa argumentado que o diretor da corrida, Michael Masi, não aplicou corretamente as regras durante a entrada do safetycar em pista, pelo que isso custou o triunfo e o oitavo título da carreira a Lewis Hamilton.

"Deixámos Abu Dhabi incrédulos pelo que testemunhámos. A razão pela qual protestámos contra o resultado da corrida foi porque os regulamentos de segurança foram aplicados de uma nova forma que afetou o resultado da corrida", refere.

A Mercedes, em sinal de reconhecimento pelo feito de Max Verstappen, parabenizou o piloto neerlandês da Redbull pelo primeiro título na carreira em Fórmula 1, manifestado expectativa para reeditar mais uma disputa com Lewis Hamilton.

"Expressamos o nosso sincero respeito pelas vossas conquistas esta época. Fizeram deste Mundial de Fórmula 1 uma luta verdadeiramente épica. Max, damos os parabéns a ti e à tua equipa. Esperamos ansiosamente por lutar mais uma vez contigo na próxima época", sintetiza a Mercedes.