F1: João Paulo Rebelo finta polémica e revela impacto de milhões

"Foi um sucesso desportivo e abriu a porta para outras futuras etapas", afirmou o governante.

João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, falou a O JOGO, mas evitou comentar as polémicas sobre a aglomeração de público nas bancadas do Autódromo do Algarve, reconhecidas anteontem tanto por Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, como por Paulo Pinheiro, administrador do complexo, sendo que ambos admitiram mesmo que o número de entradas deveria ter sido menor.

Foram um pouco mais do que as 27 500 autorizadas pelas autoridades, mas, recorde-se, inicialmente estiveram para rondar as 31 mil.

"24 anos depois, Portugal voltou a receber um Grande Prémio de Fórmula 1, que foi um sucesso do ponto de vista desportivo e abriu a porta a que outras futuras etapas desta competição de enorme prestígio internacional possam ter lugar novamente no nosso país nos próximos tempos", disse o governante na conversa com O JOGO.

João Paulo Rebelo referiu-se ainda a outros dados que considera importantes sobre a prova em que Lewis Hamilton ultrapassou Michael Schumacher no número de Grandes Prémios ganhos. "Por outro lado, estima-se que teve um impacto económico, no mínimo, de 30 milhões de euros, o que neste período de grandes dificuldades representa um ponto muito positivo", sublinhou o secretário de Estado, escusando-se a mais comentários sobre o GP de Portugal.