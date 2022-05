GP de Espanha de Fórmula 1 deverá ter um português como diretor de corrida

Niels Wittich será substituído por Eduardo Freitas na corrida do Mundial do Grande Circo em Barcelona

Eduardo Freitas irá estrear-se como diretor de corrida da Federação Internacional Automobilística (FIA) em Fórmula 1 durante o Grande Prémio de Espanha, agendado para 22 de maio, de acordo com informação avançado pelo "MotorSport".

O português irá, assim, substituir Niels Wittich, que desempenhou a função de diretor de corrida nos primeiros cinco Grandes Prémios do Mundial da categoria rainha de velocidade. Esta alternânica foi, de resto, definida atempadamente.

Após a saída de Michael Masi do cargo, por controvérsias relativas à disputa do título entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, no último GP de 2021, a FIA decidira que Eduardo Freitas e Niels Wittich iriam revezar-se na função de direção.

Eduardo Freitas, que concilia este trabalho com o realizado no 24 Horas Le Mans, vai, além do GP de Espanha, em Barcelona, ser diretor de corrida no GP do Mónaco.