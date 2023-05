F1 doa um milhão de euros para a região italiana afetada pelas chuvas

O grande prémio de Ímola, na região Emília-Romana, teve mesmo de ser cancelado por a pista se encontrar alagada. Presidente da F1 Group é natural da mencionada região

O Grande Prémio de Ímola de Fórmula 1 foi cancelado pelas inundações resultantes das chuvas fortes na região italiana da Emília-Romana e, para ajudar a combater a crise que se gerou na zona, o F1 Group anunciou que vai doar um milhão de euros.

O donativo será para ajudar os desalojados e vítimas da tragédia. Além deste donativo, a organização também vai prover refeições e alojamento.

Formula 1 will be making an immediate €1m donation to the Emilia-Romagna Region's Agency for Territorial Safety and Civil Protection to support the communities affected by the flooding in the region.



"Os acontecimentos nesta região, a minha região natal, são... uma tragédia. Eu nasci e cresci nas maravilhosas terras da Emilia-Romana, um lugar que vive um dos momentos mais tristes da sua história. A situação a que aquelas comunidades têm de fazer frente é terrível, mas sei que a resiliência e paixão das pessoas da região, bem como de muitos em Itália, irá prevalecer nesta hora difícil. Temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para os apoiarmos nesta hora difícil. É por isso que fazemos este donativo, para ajudar aos esforços que estão a ser levados a cabo no terreno. Os nossos pensamentos, em nome de toda a comunidade da Fórmula 1, estão com todos os afetados. Queremos, também, agradecer aos serviços de emergência pelo incrível trabalho que têm feito", afirmou Stefano Domenicali, presidente do F1 Group, natural precisamente de Ímola.

A Ferrari, marca italiana, também já tinha doado um milhão de euros.

Há milhares de desalojados na região e cerca de 50 mil italianos sem eletricidade.