F1 de regresso a Portugal? João Paulo Rebelo deixa comentário a O JOGO

Secretário de Estado da Juventude e do Desporto admitiu a a possibilidade de uma prova passar por Portugal.

João Paulo Rebelo foi calculista, mas não deixou de comentar, para O JOGO, a possibilidade de Portugal voltar a receber uma prova do Mundial de Fórmula 1. Com a pandemia de covid-19 muitos Grandes Prémios foram anulados e as recentes confirmações dos cancelamentos no Azerbaijão, Singapura e Japão fizeram aumentar mais ainda as expectativas do Grande Circo poder mesmo passar pelo Algarve.

"Neste momento há o que é público, uma intenção, conversas com autódromo, a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e vamos ver se se torna uma realidade. Seria muito bom ter cá a Fórmula 1, já não temos uma prova em Portugal há cerca de 25 anos", disse o Secretário de Estado da Juventude e Desporto a O JOGO.

De facto, a última vez que Portugal recebeu um Grande Prémio do Mundial de Fórmula 1 foi em 1996, no dia 22 de setembro, no Autódromo do Estoril, com dobradinha da Williams, com Jacques Villeneuve e Damon Hill a fazer primeiro e segundo lugar, respetivamente.

"Seria histórico, agora se se vai concretizar não sei, mas o país está sempre disponível para receber estes grandes eventos", garantiu o governante, admitindo que "seria muito mais difícil se tivéssemos que cumprir as exigências da FIA, de milhões de euros para organizar uma prova". Assim, no entender de João Paulo Rebelo, "Portugal poderá entrar numa lógica de colaboração com o Mundial de Fórmula 1", que, como quase todas as modalidades, está a sofrer bastante com a pandemia de covid-19, que tem obrigado muitas organizações a cancelar os respetivos eventos.

Diga-se que se se confirmar a passagem da prova rainha por Portugal isso acontecerá sempre depois de setembro.