Ex-piloto que recusou vacina morre vítima da covid-19

O antigo piloto Jorge Lis faleceu com covid-19

Arrependimento de Jorge Lis foi tornado público no início de agosto.

Faleceu Jorge Lis, o antigo piloto espanhol que havia recusado tomar a vacina contra a covid-19, tendo sido depois internado nos cuidados intensivos precisamente por estar infetado com o novo coronavírus.

Jorge Lis, de 46 anos, esteve 45 dias ligado a uma máquina ECMO, para oxigenar o sangue, mas acabou por falecer.

O ex-piloto, já no hospital, havia mostrado o seu arrependimento por recusar a vacina.

"Tenho medo, Elena. De que, por ter sido um idiota, não consiga parar isto agora. Esta semana, de repente, foi uma das maiores lições da minha vida. Passar muito tempo no Twitter, entre outros, radicalizou-me a um nível extremo. Quem me dera ter sido vacinado", escreveu Jorge Lis à sua irmã, a 13 de julho, antes de o seu estado de saúde se tornar mais crítico.

Elena, irmã do antigo piloto, publicou a mensagem numa coluna no jornal "Levante-EMV", de forma a tentar consciencializar as pessoas para a importância da vacinação.