Europeu de Ralis: turbo Teodósio bateu as estrelas na noite de Fafe

Prova inaugural da 70.ª edição do Europeu teve no algarvio da Hyundai um vencedor surpreendente do aperitivo entre vielas empedradas e vias rápidas de asfalto. Foi um espectáculo!

Quando se contaram sete pilotos metidos dentro do mesmo minuto e 29 segundos, na primeira especial do Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto, tudo fazia prever que a questão estava arrumada. Entre eles constavam Craig Breen e Hayden Paddon, portadores da experiência do WRC, mas cujos tempos ficaram aquém do esperado - ou talvez não -, cabendo ao checo Erik Cais fazer o impensável (1m28,1s) no novo Skoda: era o mais rápido, depois de ter capotado de manhã. Faltavam os menos favoritos, mas provou-se ser injusto colocar entre eles Ricardo Teodósio e José Teixeira, autores de tempo canhão numa noite mágica: 1m27,9s.

Aos 47 anos, o piloto algarvio dissera na véspera, a O JOGO, que é o campeão nacional dos anos ímpares e este cheirinho de classe reforçou a ideia de Teodósio.

Com idade para ser seu filho, Cais (23 anos) foi apenas o melhor da Skoda, que meteu cinco carros no top-10, contra quatro da Hyundai, surgindo um Citroën como intruso. Quer isto dizer que este fim de semana vai aquecer por serras icónicas do automobilismo. Pela amostra, o rali será ainda mais aberto do que se aguardava de uma fortíssima lista de inscritos.

Craig Breen, a grande novidade da equipa de Teodósio, será o alvo a bater, tendo mostrado no treino livre e no Shakedown de Montim (3,61 km) ser o mais rápido onde realmente interessa, na terra.

Para o Campeonato de Portugal, que também arrancou, atrás de Teodósio e de Breen o melhor foi o surpreendente Pedro Almeida (1m30,03s), na 11.ª posição, enquanto na 17.ª, todos com o mesmo tempo (1m30,0s), ficaram Armindo Araújo, Bernardo Sousa e Pedro Meireles.

CLASSIFICAÇÃO

PEC 1: SSS Fafe (1,43 km)

1.º Ricardo Teodósio (Hyundai i20) 1m27,9s

2.º Erik Cais (Skoda Fabia) a 0,2s

3.º Mikolaj Marczyk (Skoda Fabia) a 1,3s

4.º HaydenPaddon (Hyundai i20) a 1,6s

5.º Simone Tempestini (Skoda Fabia) a 1,6s

6.º Filip Mares (Skoda Fabia) a 1,7s

7.º Tom Kristensson (Citroën C3) a 1,8s

8.º Mikko Heikkila (Skoda Fabia) a 1,8s

9.º Craig Breen (Hyundai i20) a 2s

11.º Pedro Almeida (Skoda Fabia) a 2,4s

17.º Armindo Araújo (Skoda Fabia) a 3,1s

17.º Bernardo Sousa (Citroën C3) m.t.

17.º Pedro Meireles (Hyundai i20) m.t.

PROGRAMA DO RALI DE FAFE

SÁBADO

8h09 PEC2: Boticas/Vale do Tâmega 1

8h59 PEC3: Boticas/Senhor do Monte 1

10h27 PEC4: Cabeceiras de Basto 1

11h40 PEC5: Vieira do Minho 1

14h39 PEC6: Boticas/Vale do Tâmega 2

15h29 PEC7: Boticas/Senhor do Monte 2

17h02 PEC8: Cabeceiras de Basto 2

18h15 PEC9: Vieira do Minho 2

DOMINGO

7h32 PEC10: Luílhas 1

8h24 PEC11: Seixoso 1

9h14 PEC12: Santa Quitéria 1

10h05 PEC13: Lameirinha 1

12h31 PEC14: Luílhas 2

13h23 PEC15: Seixoso 2

14h13 PEC16: Santa Quitéria 2

16h05 PEC17: Lameirinha 2 [Power Stage]