Verstappen: "Eu não sei se o novo Mercedes é bom... Mas é muito feio, não é?"

Campeão do mundo de Fórmula 1, Max Verstappen (Red Bull) desvaloriza as aparentes inovações no monolugar da rival Mercedes.

Max Verstappen, atual campeão do mundo de Fórmula 1, pela Red Bull, falou sobre o novo monolugar da Mercedes, o W13, que apresenta um design inovador e, segundo o chefe da escuderia alemã, Toto Wolff, uma "evolução".

O piloto da Red Bull desvalorizou, recorrendo à ironia e considerando o carro "feio": "Eu não sei se o W13 é bom, mas é bastante feio, não é? Não tem pinta nenhuma, nem mesmo a cor", atirou.

"Não estou preocupado. Só nos podemos concentrar em nós próprios. Disse isto muitas vezes no passado e temos que o fazer novamente este ano, mesmo que os carros pareçam diferentes. Há muitas coisas desconhecidas que precisamos de aprender. Por isso, não estou nada preocupado", concluiu.