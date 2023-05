Etapa portuguesa do Europeu de enduro: Joana Gonçalves em segundo nas mulheres

A piloto portuguesa Joana Gonçalves foi este sábado segunda classificada entre as mulheres na etapa portuguesa do campeonato da Europa de enduro, que decorre em Santa Marta de Penaguião, Vila Real.

Ao volante de uma Husqvarna, a corredora de Pedras Salgadas totalizou 1:05.57,42 horas, ficando somente atrás da norueguesa Vilde Marie Holt (GAS GAS), a 47,88 segundos da norueguesa em prova com quatro competidoras.

No domingo, disputa-se a segunda etapa da etapa lusa do Europeu de enduro, a segunda do calendário, e que em Santa Marta de Penaguião não conta com mais lusos, depois de Itália.

O campeonato prossegue posteriormente em Paikuse, Estónia, em 15-16 de julho, e termina em Kielce, Polónia, em 16-17 de setembro.