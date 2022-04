"Estou muito contente, porque ontem foi um dia estranho para mim"

Declarações de Fabio Quartararo antes do Grande Prémio de Portugal em MotoGP.

O francês Fabio Quartararo (Yamaha) apontou ao top 5 no Grande Prémio de Portugal, face à concorrência forte do compatriota Johann Zarco (Ducati), que obteve a pole position, e dos espanhóis Joan Mir (Suzuki) e Aleix Espargaró (Aprilia).

O atual campeão do Mundo de MotoGP, que no campeonato é quinto classificado, com 44 pontos, a 17 do líder Enea Bastianni (Ducati), vai sair do quinto lugar da grelha de partida do traçado algarvio, onde foi o vencedor em 18 abril de 2021.

"Eu penso no top 5, mas, claro, quero mais. Ficar no top 5 acho pode acontecer amanhã [domingo]. Eu relembro que o Aleix [Espargaró] está super-rápido, o [Johann] Zarco, na primeira corrida, deu muita luta pelo pódio, o [Joan] Mir ficou no pódio na última corrida aqui. Todos o que estão na frente, neste momento, têm potencial para conseguir um grande resultado", explicou "el diablo", aos jornalistas presentes no Autódromo Internacional do Algarve (AIA).

Apesar do quinto lugar não ser o ideal, Quartararo manifesta-se muito feliz, tendo em conta o primeiro dia de testes, na sexta-feira, que foi muito condicionado pelo forte vento e chuva, além das dificuldades que já admitiu ter para pilotar a Yamaha.

"Para ser honesto, estou muito contente, porque ontem [sexta-feira] foi um dia estranho para mim. Esta manhã tudo correu realmente bem", concluiu.

O francês Johann Zarco (Ducati) obteve a "pole", à frente do espanhol Joan Mir (Suzuki), que parte da segunda posição, depois de ter terminado a 0,195 segundos do gaulês, com o também espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) em terceiro, a 0,232 segundos.

Já o português Miguel Oliveira (KTM) foi 11.º classificado na qualificação, com um tempo de 1.44,066 minutos, a 2,063 segundos de Zarco.

O GP de Portugal é a quinta jornada do Mundial de Velocidade de motociclismo e disputa-se até domingo no Autódromo Internacional do Algarve (AIA).

A corrida da categoria "rainha" está marcada para domingo, às 13h00.