Estoril e Portimão no calendário provisório do Mundial de Superbike de 2022

Os circuitos do Estoril e Portimão voltam a integrar o calendário do Mundial de Superbike, anunciou esta quinta-feira a organização do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade.

A competição arranca entre 08 e 10 de abril, em Aragão, em Espanha, seguindo-se a etapa holandesa, em Assen, de 22 a 24 de abril, antes da primeira prova lusa, no Estoril, entre 20 e 22 de maio.

Sem revelar o local e data da última prova do Mundial, o calendário prevê 13 provas, a nona das quais no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, entre 07 e 09 de outubro.

O Mundial de Superbike, para motas derivadas de modelos de série, tem duas corridas por cada fim de semana de prova.

Calendário do Mundial de Superbikes de 2022:

08 a 10 abr Motorland Aragão (Espanha)

22 a 24 abr Assen (Países Baixos)

20 a 22 mai Estoril (Portugal)

10 a 12 jun Marco Simoncelli/Misano (Itália)

15 a 17 jul Donington (Reino Unido)

29 a 31 jul Most (República Checa)

09 a 11 set Magny-Cours (França)

23 a 25 set Catalunha (Espanha)

07 a 09 out Portimão (Portugal)

21 a 23 out San Juan (Argentina)

11 a 13 nov Mandalika (Indonésia)

Por agendar Phillip Island (Austrália)

Por agendar A designar