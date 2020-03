Sebastien Ogier (esq.) e o navegador Julien Ingrassia no pódio após o triunfo no Rali do México

Sebastien Ogier desabafou após o Rali do México: "Proteger a vida humana deve estar acima de qualquer outro interesse"

Sébastien Ogier (Toyota Yaris) venceu, este sábado, o Rali do México, terceira prova da temporada, e assumiu o comando do Campeonato do Mundo, com 62 pontos, mas em plena crise da pandemia do Covid-19, o piloto, que já foi seis vezes campeão do mundo (2013-2018), revelou as suas inquietações: "Este rali não devia ter-se disputado. Proteger a vida humana deve estar acima de qualquer outro interesse. Se pusemos o público em perigo então esta vitória não vale de nada."

"Esta foi uma vitória estranha. Convenci-me de que tinha de correr e fiz o meu trabalho o melhor possível, embora espero que não tenhamos causado nenhum problema aos nossos amigos mexicanos. Eles não entenderam porque não estava a dar autógrafos nem a tirar fotografias com eles, mas eu só estava a tentar respeitar ao máximo o que todas as pessoas estão a tentar fazer por todo mundo neste momento", acrescentou o piloto

"A cada dia a situação está a dar. Na quarta-feira à noite recebi um telefonema e não consegui dormir depois. No dia seguinte tive de lutar comigo mesmo para continuar ali naquele lugar. Disse a mim a mesmo que se estávamos ali para fazer o rali, teria de ser feito. No dia seguinte sentia-me melhor e o carro estava perfeito, mas preferia que a minha primeira vitória com a Toyota acontecesse noutro contexto", contou Ogier.

Recorde-se que a organização mexicana decidiu dar por terminada a prova de forma a contornar as restrições que se avizinham em diversos aeroportos mundiais, pelo que não foram atribuídos os cinco pontos extra da power stage, uma das três especiais previstas para este domingo que foram canceladas.