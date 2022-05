Este 55.º Rali de Portugal não é para Sébs: franceses continuam azarados

Loeb e Ogier já tiveram infortúnios na manhã de sábado do Rali de Portugal.

Sébastien Loeb (Ford Puma) e Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris), que desistiram no segundo dia do Rali de Portugal à passagem pelo Centro, continuam a não ter vida fácil nesta 55.ª edição.

Loeb, que batera num muro na Lousã de véspera, sofreu um problema mecânico em Cabeceiras de Basto 1, ficando em marcha lenta. O piloto, de 48 anos, queixou-se de ter ficado sem potência repentinamente no Ford Puma, sendo obrigado a parar para reiniciar o sistema, mas o problema persistiu até final, perdendo mais de três minutos.

Já Ogier, depois de atrasado 17 minutos para iniciar aquele troço, sofreu um despiste, terminando com um enorme atraso. O autal campeão mundial em título deixou o carro deslizar demasiado numa curva rápida, bateu com a traseira no morro do lado esquerdo e acabou por sair na curva seguinte, de traseira, para uma ribanceira. No dia anterior, tinha furado duas vezes e, como só tinha uma roda suplente, não pôde continuar. Tanto piloto como navegador saíram ilesos do incidente.

Os dois francês combinam entre si 17 títulos mundiais, tendo travado um duelo fantástico pela vitória em Monte Carlo, na primeira prova da temporada. Havia a expectativa que o mesmo se pudesse repetir em Portugal, mas não aconteceu.

Ao fim de 11 classificativas, o rali é liderado por Elfyn Evans (Toyota GR Yaris), que tem Kalle Rovanpera a 10,2 segundos.