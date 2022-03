Esposa de Miguel Oliveira deixa mensagem aos críticos: "São muito pequeninos"

Reação de Andreia Pimenta nas redes sociais após o triunfo de Miguel Oliveira na Indonésia.

Andreia Pimenta, esposa de Miguel Oliveira, reagiu sociais ao triunfo do piloto da KTM no Grande Prémio da Indonésia, segunda prova da temporada de MotoGP, com umas palavras dirigidas aos críticos.

"És o nosso orgulho Miguel. E os que sempre criticam tudo e todos, mesmo a mim e à minha filha, isto demonstra que vocês são muito pequeninos. De mentalidade. Foi só um à parte", pode ler-se numa "storie" publicada no Instagram.

Com este resultado, o piloto português sobe ao quarto lugar do Mundial, apesar de não ter somado pontos na primeira corrida da época, há duas semanas, no Catar. Miguel Oliveira tem agora 25 pontos, menos cinco do que o líder, o italiano Enea Bastianini (Ducati).

A próxima etapa do Mundial de MotoGP está marcada para 3 de abril, com o Grande Prémio da Argentina, em Termas de Rio Hondo.