Márquez teve sanção anulada: "Nem na terceira regional pode acontecer"

A pena de duas voltas longas que Marc Márquez teria de cumprir pelo incidente no GP Portugal foi anulada. Aleix Espargaró não entende a decisão.

Soube-se esta semana que Marc Márquez já não terá de cumprir a punição que recebeu pelo incidente no Grande Prémio de Portugal, de MotoGP, que tirou Miguel Oliveira da corrida. O piloto espanhol fora punido com uma penalização de dupla volta longa, mas o Tribunal da FIM considerou que a sanção já foi cumprida no GP Argentina, prova em que Márquez não participou por lesão após a queda em Portimão. Pois bem, Aleix Espargaró não concorda com a decisão.

O espanhol da Aprilia não compreende e critica quem decidiu. "Não tenho muito a dizer sobre isso, já se escreveu muita coisa. Não é algo que me interesse muito. O erro é óbvio. A 'cagada' monumental foi terem anulado a penalização, não consigo entender. É algo que nem na terceira regional pode acontecer, imaginem na principal categoria de MotoGP. Posso ter a minha opinião, mas não há mais nada a comentar", afirmou em declarações ao jornal espanhol Marca.

Espargaró já tinha sido muito crítico com Marc Márquez no dia do incidente no GP Portugal.