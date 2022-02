Escuderia Haas F1 retira nome de patrocinador russo

A empresa Uralkali tem como dono o pai do piloto Nikita Mazepin.

As redes sociais da Uralkali Haas F1 Team acordaram esta manhã com muitos comentários sobre a Guerra da Ucrânia, com vários pedidos para que a escuderia norte-americana retirasse dos seus monolugares as referências à empresa russa Uralkali.

A decisão chegou antes do final do dia, com o anúncio de que esta sexta-feira os monolugares de Mick Schumacher e de Nikita Mazepin participarão nos testes, em Barcelona, sem o nome do patrocinador. Antes disso, a equipa passou a comunicar apenas como Haas F1 e não como Uralkali Haas F1 Team.

A empresa Uralkali, que tem como dono o pai do piloto Nikita Mazepin, é uma empresa produtora de adubos e fertilizantes.