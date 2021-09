Lando arriscou, Hamilton ganhou: "Não sabia quanta chuva ia cair, não me disseram"

Redação com Lusa

Lewis Hamilton viu a 100.ª vitória na Fórmula 1 "cair do céu" e trazer a liderança

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) recuperou este domingo a liderança do Mundial de Fórmula 1 depois de conquistar a 100.ª vitória na carreira, no Grande Prémio da Rússia, marcado pela chuva que afetou as voltas finais.

Hamilton, que partiu da quarta posição da grelha desta 15.ª prova da temporada, gastou 1:30.41,001 horas para completar as 53 voltas ao traçado de Sochi, deixando o holandês e anterior líder do campeonato, Max Verstappen (Red Bull), na segunda posição, a 53,289 segundos, com o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) em terceiro, já a 1.02,475 minutos.

Sainz foi o primeiro líder pois ultrapassou o britânico Lando Norris (McLaren) no arranque. No entanto, este recuperaria o primeiro lugar na volta 13, com recurso ao DRS.

O britânico parecia ter a corrida controlada, mesmo se nas 10 voltas finais se viu pressionado pelo compatriota Lewis Hamilton, que aproveitou um erro da McLaren na paragem do australiano Daniel Ricciardo para ganhar o segundo lugar.

A emoção chegou em força nas últimas cinco voltas, quando começou a chover no circuito russo. Primeiro, de forma ligeira, o que deixou os pilotos na dúvida sobre o que fazer: parar ou não parar, era a questão.

Os do fundo do pelotão começaram mesmo a parar e a montar pneus intermédios enquanto os dois da frente, separados por menos de um segundo, iam arriscando manter-se em pista apesar da degradação visível das condições de aderência.

Os pneus duros que equipavam os dois carros, de Norris e Hamilton, eram os menos indicados para as condições do asfalto.

Hamilton arriscou e, quando já estava a mais de dois segundos de Norris, parou para trocar de pneus. O compatriota da McLaren, com a primeira vitória da carreira à vista, manteve-se em pista, com três voltas para terminar.

Foi um erro crasso, pois a chuva aumentou de intensidade e Norris, mesmo com 27 segundos de vantagem, perdeu completamente a aderência e, em três curvas, foi ultrapassado por Hamilton.

Acabaria relegado para a sétima posição, vendo o triunfo escapar-se-lhe por entre os dedos.

"Tomamos decisões, algumas são erradas. É duro. Pelo lado positivo, somámos alguns pontos e o Daniel também. Estava tudo sobre controlo. Mesmo nas primeiras quatro ou cinco voltas estava escorregadio, mas controlável. Mas não sabia quanta chuva ia cair, não me disseram, e tomei a minha decisão com base no que sabia", explicaria, no final.

Vindo da última posição, Max Verstappen estava já em sétimo quando começou a chover e a água foi o impulso que faltava para se chegar à frente.

"Decidimos parar na altura certa. A corrida foi complicada, era difícil ultrapassar. Felizmente, a chuva ajudou-nos a dar aquele último impulso. Com a penalização que sofri [foi relegado para último por trocar de motor], perder apenas um lugar não é mau de todo. De manhã, quando acordei, não esperava este resultado", admitiu.

Desta forma, perdeu o comando do campeonato novamente para Hamilton, mas está agora a apenas dois pontos do piloto britânico, que conquistou a quinta vitória na Rússia.

"[O Lando Norris] fez um trabalho fantástico. É bom ver a minha antiga equipa a trabalhar bem. Perdi muito terreno no início, a tentar manter-me afastado de problemas. Mas a nossa equipa fez um trabalho fantástico", exultou.

Com este resultado, Hamilton tem agora 246,5 pontos, contra os 244,5 de Max Verstappen.

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), que foi quinto, é terceiro do campeonato com 151 pontos, mais 12 do que Lando Norris.

No campeonato de construtores, a Mercedes lidera, com 397,5 pontos, contra os 364,5 da Red Bull.

A próxima ronda é o GP da Turquia, em Istambul, de 8 a 10 de outubro.