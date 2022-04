Equipas de Fórmula 1 querem o aumento do número de corridas "sprint"

As dez equipas que compõe a Fórmula 1 pretendem, anunciou a Federação Internacional Automóvel (FIA), que, a partir da próxima temporada (2023), sejam realizadas seis corridas "sprint", mais três em relação ao vigente.

A nova proposta foi feita, esta terça-feira, pela Comissão da F1 em reunião com a FIA, decorrida em Londres. A pretensão das equipas do Grande Circo será analisada.

"A FIA ainda está a avaliar o impacto desta proposta nas operações", lê-se em nota. A resposta do organismo internacional será dada diretamente à comissão de F1.

As corridas "sprint", que pontuam do primeiro ao oitavo classificado, iniciaram-se na época passada e prosseguem em 2022, com a realização de três disputas.