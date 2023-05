Equipas de Fórmula 1 retiradas do circuito de Imola devido a risco de inundação

Realização do Grande Prémio de Itália, de Fórmula 1, pode estar em risco. O circuito está em risco de inundar devido à subida do caudal do rio Santerno.

A região de Emillia-Romagna, em Bolonha, Itália, está a ser afetada por chuvas torrenciais e o caudal do rio Santerno, que passa muito perto do circuito de Ímola, subiu de tal maneira que as equipas de Fórmula 1 que já se encontravam no local, esta terça-feira, foram aconselhadas a evacuar o local.

Devido ao risco de inundação, as autoridades alertaram aqueles profisssionais que deviam abandonar o circuito. Algumas estradas da zona já estão submersas e a zona à volta da pista de Ímola também está em ameaça de inundação.

O Grande Prémio de Itália e Emilia-Romagna está marcado para domingo, sengo que os treinos livres começam, como habitual, à sexta-feira. A qualificação é no sábado.