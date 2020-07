Equipa expulsa do Mundial de Supersport 300 por quebrar regras de segurança

Redação com Lusa

A equipa 2R Racing Kawasaki foi expulsa do Mundial de Supersport 300 em motociclismo por violar as regras de proteção anti-covid-19 exigidas pelo protocolo.

Vários membros da equipa transalpina encontraram-se quinta-feira para um momento social, que incluiu uma reunião e um jantar, que contou com convidados de outras formações, evento no qual não foram cumpridas as normas sanitárias de uso de máscara e distanciamento social.

Esta atitude valeu à equipa a expulsão do circuito para toda a época, pelo que os pilotos Victor Rodriguez e Alessandro Zanza não vão ter a possibilidade de competir.

A Dorna, cujo presidente Carmelo Ezpeleta, já tinha avisado há várias semanas que não hesitaria em expulsar uma equipa que não cumprisse com todas as medidas anti-coronavirus, é a mesma empresa que organiza o MotoGP, competição na qual participa o português Miguel Oliveira.