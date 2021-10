Equipa de Nico Rosberg ficou mais perto do título de Extreme E

Os vencedores beneficiaram da desistência do X44 pilotado pelo francês Sébastien Loeb, com a suspensão dianteira partida

A equipa do antigo campeão de Fórmula 1 Nico Rosberg venceu a quarta e penúltima corrida do campeonato de Extreme E, para carros elétricos de todo-o-terreno, disputada na ilha da Sardenha, em Itália.

Este foi o terceiro triunfo do Rosberg XRX Team nas quatro provas já realizadas, tendo, agora, 16 pontos de vantagem no campeonato quando falta disputar uma prova, em dezembro.

Johan Kristofferson e Molly Taylor terminaram este Island X Prix com 11.42 minutos, deixando a alemã Juta Kleinschmidt e o sueco Matias Ekstrom (Cupra) em segundo, a 24,58 segundos, com os suecos Mikaela Åhlin-Kottulinsky e Timmy Hansen (JBXE) em terceiro, a uma volta.

Os vencedores beneficiaram da desistência do X44 pilotado pelo francês Sébastien Loeb, com a suspensão dianteira partida, e do Ganassi pilotado por Sarah Price, que liderava quando também partiu a suspensão dianteira.