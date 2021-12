Equipa de Nico Rosberg é a primeira a vencer campeonato Extreme E

Quarto lugar permitiu reclamar o título, em igualdade pontual com a formação de Hamilton, mas com mais vitórias ao longo da temporada (três contra uma)

Cinco anos apôs tê-lo feito na Fórmula 1, o alemão Nico Rosberg voltou a bater o britânico Lewis Hamilton, ao ver a sua equipa vencer a primeira edição do campeonato Extreme E, prova todo-o-terreno para carros elétricos.

A australiana Molly Taylor e o sueco Johan Kristofferson venceram esta competição pela equipa do antigo piloto de Fórmula 1, a Rosberg RXR, após o quarto lugar na derradeira prova, disputada no Reino Unido, que foi ganha pelos pilotos da equipa de Hamilton, a X44, Cristina Gutierrez e Sébastien Loeb.

Com remotas hipóteses de conquistarem o título, a piloto espanhola e o antigo campeão de ralis amealharam o máximo de pontos possíveis no Jurassic XPrix, mas o quarto lugar permitiu à equipa de Nico Rosberg reclamar o título, em igualdade pontual com a equipa de Lewis Hamilton (155 pontos), mas com mais vitórias conquistadas ao longo da temporada (três contra uma da X44).

Mikaela Åhlin-Kottulinsky/Kevin Hansen, da JBXE, fecharam o pódio do campeonato, com 119 pontos.