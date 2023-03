Equipa de Carlos Sainz venceu a prova de abertura da Extreme E

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

A equipa do espanhol Carlos Sainz (Aciona Sainz) venceu, este domingo, a ronda de abertura do campeonato de Extreme E, para carros elétricos de todo-o-terreno.

Com a espanhola Laia Sanz e o sueco Mattias Ekstrom aos comandos, a equipa espanhola bateu a neozelandesa Molly Taylor e o sueco Kevin Hansen (Veloce) por 5,52 segundos, com os suecos Mikaella Kottulinsky e Johan Kristoffersson (RXR), de Nico Rosberg, a serem terceiros, a 7,42.

No campeonato, a equipa de Carlos Sainz ocupa o primeiro lugar, com 46 pontos, em igualdade pontual com a Veloce, que vencera na véspera.

A segunda ronda deste campeonato decorre na Escócia, a 13 e 14 de maio.