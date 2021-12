Emoções à moda antiga na F1: recorde as mais espetaculares decisões na última corrida

Hamilton e Verstappen, um deles será campeão do mundo

Uma das edições mais eletrizantes dos 72 anos da Fórmula 1 decide-se este domingo, em Abu Dhabi, onde Max Verstappen e Lewis Hamilton chegam com os mesmos 369,5 pontos. É a segunda vez que dois pilotos partem empatados no derradeiro Grande Prémio, mas o título já se decidiu na última corrida 28 vezes. Aqui recordam-se as mais espetaculares.

No culminar de uma temporada que teve um recorde de 22 Grandes Prémios e seis mudanças de liderança no Mundial, Max Verstappen ou Lewis Hamilton decidem este domingo (13h00, Eleven Sports 3) quem é o novo campeão de Fórmula 1.

Largando ambos com 369,5 pontos em Yas Marina, ou o britânico somará o oitavo título da carreira, superando o recorde de Michael Schumacher, ou o neerlandês consegue o seu primeiro e quebra a hegemonia da Mercedes.