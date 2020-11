Romain Grosjean não ganhou para o susto: no arranque do GP do Barém de Fórmula 1, o piloto da Haas embateu com violência nos rails da pista e o carro incendiou-se de imediato. Grosjean conseguiu sair do monovolume e, de acordo com a escuderia, sofreu apenas pequenas queimaduras nas mãos e tornozelos, tendo sido prontamente encaminhado para um hospital, por precaução. Veja o vídeo do acidente no "tweet" abaixo.