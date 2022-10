Eduardo Carpinteiro Albino vence primeira edição do Eco Rally Lisboa

Redação com Lusa

A prova ficou marcada pela presença de ex-campeões nacionais de ralis.

Eduardo Carpinteiro Albino e José Carlos Figueiredo, em Renault Zoe, venceram este domingo a primeira edição do Eco Rally Lisboa, quinta etapa do Campeonato de Portugal de Novas Energias, que contou com 21 participantes.

Nos restantes lugares do pódio, ficaram Pedro Morais/Sílvia Coutinho (BMW i3), no segundo posto, e Carlos Silva/António Serrão (Fiat e500), em terceiro.

Em primeiro lugar na eficiência energética, ficou a dupla Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai Ioniq 5), antigos campeões nacionais de ralis.

A competição feminina foi conquistada por Magda Ferreira/Rosário Magalhães (Kia EV6), e a Taça 50kW, destinada aos concorrentes com viaturas cuja capacidade da bateria é inferior a 50kW, teve como vencedora a dupla Pedro Morais/Sílvia Coutinho, em BMW i3.

Rui Madeira, em Kia e-Niro, que nesta prova fez equipa com Sancho Ramalho, foi quarto, Bruno Magalhães, em Hyundai Ionic 5, que teve como navegador Carlos Magalhães ficou em oitavo, Bernardo Sousa, em Citroen DS4, com o navegador Nuno Rodrigues da Silva, em 12.º, e Ricardo Teodósio, em Hyundai Ionic 5, que fez equipa com José Teixeira, terminou na 17.ª posição.

Com esta vitória, Eduardo Carpinteiro Albino reforçou a liderança no Campeonato de Portugal de Novas Energias, deixando tudo em aberto para a sexta e última prova do Campeonato, o "E-Rali Sharish - Alentejo Central", que terá lugar nos dias 19 e 20 de novembro, em Reguengos de Monsaraz.

"Fruto do tipo de estradas que compunham o percurso e do road-book, que era bastante diferente do que é habitual, a prova obrigou a uma exigência acrescida, tanto em termos de condução como de navegação", frisou o vencedor.

O Campeonato de Portugal de Novas Energias é uma competição que une a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) e o CCP e é a única competição automobilística portuguesa com recurso apenas às energias alternativas, exclusivamente destinada a veículos BEV (battery electric vehicle), 100% elétricos.