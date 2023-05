Ecclestone sarcástico: "Hamilton na Ferrari? Não é uma casa de repouso"

Antigo patrão da F1 considera que o piloto inglês deve continuar na Mercedes

Nos últimos falou-se de uma proposta choruda da Ferrari por Lewis Hamilton e esta sexta-feira o antigo patrão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, deu a sua opinião sobre o assunto, de forma sarcástica.

"Não percebo porque é que o Lewis pensa que está melhor na Ferrari do que na Mercedes. A Ferrari não é uma casa de repouso, pelo contrário, é uma equipa que quer ganhar o campeonato mais do que qualquer outra. Ficaria surpreendido se soubesse que a Ferrari está a planear livrar-se do Leclerc para contratar o Lewis, em primeiro lugar porque estão apaixonados pelo Charles. Além disso, Hamilton disse que, quando se reformar, vai ficar ligado à Mercedes. Seria estranho para ele querer sair agora. E depois, se eu fosse o Lewis e visse o Leclerc feliz por deixar a Ferrari, pensaria que essa equipa tem um problema", atirou em declarações à agência PA, falando até de reforma para o piloto inglês.

"Pessoalmente, acho que ele vai ficar na Mercedes ou reformar-se. Compreendo a frustração de Lewis com a situação da Mercedes. Não percebo como é que eles se encontram nesta situação. Em todo o caso, o contrato de Hamilton é muito oneroso e isso é um grande problema. O único sítio para onde ele poderia ir para ganhar um oitavo campeonato do mundo é a Red Bull, mas certamente não há espaço para ele lá", concluiu.