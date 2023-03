Ecclestone muda de opinião: Hamilton não deveria ter sete títulos de campeão

Bernie Ecclestone afirma que Lewis Hamilton deveria ter apenas com seis títulos mundiais em vez dos sete

Bernie Ecclestone, o polémico antigo patrão da Fórmula 1, afirma agora que o Campeonato do Mundo de 2008 deveria ter sido ganho pelo brasileiro Felipe Massa. E não por Lewis Hamilton.

"Eu e Max Mosley [presidente da FIA na altura] fomos informados durante a época de 2008 do que iria suceder na corrida do GP de Singapura. O Piquet Jr tinha dito ao pai [Nelson Piquet], que lhe tinham pedido na equipa para, em determinado momento, chocar de forma deliberada com a parede, de forma a provocar um safety car para a ajudar o seu colega de equipa Alonso. Na altura não fizemos nada, pois queríamos proteger o desporto e poupá-lo a um enorme escândalo", revela numa entrevista à F1 Insider. Alonso acabou mesmo por vencer essa corrida.

"Tínhamos suficiente informação na altura para investigar. De acordo com os estatuto, teríamos de cancelar a corrida de Singapura tendo em conta essas condições. Isso implicaria que não contasse para o mundial de pilotos. E aí o Felipe Massa teria sido campeão e não o Lewis Hamilton".

Bernie Ecclestone explica porque que decidiram não agir. "Queríamos proteger o desporto e salvá-lo de um enorme escândalo. Na altura, havia uma regra que a classificação de um campeão mundial era intocável após a cerimónia de entrega de prémios da FIA no final do ano. Assim, o Hamilton foi presenteado com a taça e tudo estava bem".

"Felipe Massa teria-se tornado campeão mundial e não Lewis Hamilton. Sinto pena dele. Foi enganado e não obteve o título que merecia enquanto Hamilton teve toda a sorte do mundo e ganhou o seu primeiro campeonato, Se fosse agora teria lidado com as coisas de forma diferente. Por isso é que, para mim, Michael Schumacher continuar a ser o recordista de títulos a solo. Mesmo que as estatísticas digam o contrário".



Em 2008, Hamilton acabou com 98 pontos, mais 1 do que Felipe Massa.