E se Hamilton deixar a Fórmula 1? Imprensa inglesa avança nomes para a Mercedes

Se Lewis Hamilton deixar a Fórmula 1, a Mercedes teria de encontrar, em cima da hora, um colega de equipa para o jovem George Russell

As declarações de Toto Wolff, diretor de Mercedes, apontando no sentido de que Lewis Hamilton possa não estar no Mundial de 2022, na sequência do polémico final do Grande Prémio de Abu Dhabi e da época, levaram a muitos comentários e alguns exercícios. Um desses exercícios é descobrir quem a escuderia da marca alemã selecionaria para colega de George Russell, a confirmar-se a ausência do sete vezes campeão do Mundo.

A revista GPBlog, por exemplo, avança esta segunda-feira com quatro nomes, nem todos muito plausíveis. Ainda assim, vamos aos nomes. Que escolheria?

Esteban Ocon: o atual piloto da Renault esteve até 2020 na esfera da Mercedes desde a Fórmula 3.

Valtteri Bottas: saiu para a Alfa Romeo no final da temporada de 2021, mas aceitaria o papel de número 2 de Russell. Pouco plausível, ainda assim.

Stoffel Vandoorne: corre atualmente na Fórmula E e esteve muitos anos ligado à Mercedes, antes de rumar à McLaren-Honda em 2017. Tem atualmente 29 anos.

Sebastian Vettel: seria a aposta num piloto com títulos de campeão e alemão, como a Mercedes. Um cenário pouco credível, anda assim.