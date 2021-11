"É inacreditável, foi só com o motor de Hamilton. Os outros estavam normais"

O desempenho de Lewis Hamilton no Grande Prémio do Brasil deixou a Red Bull preocupada com a súbita melhoria da Mercedes

"Não é assim o motor da Mercedes nos últimos anos, pelo que me lembro. É inacreditável, especialmente porque foi só com o motor de Hamilton. Todos os outros motores estavam normais", disse Helmut Marko, consultor da Red Bull na sequência do absoluto domínio que Lewis Hamilton exerceu no Grande Prémio do Brasil.

Recorde-se que o inglês foi quinto na corrida sprint, para a qual saiu do último lugar da grelha de partida; e venceu a corrida de domingo depois de largar do 10º lugar. Lewis Hamilton foi penalizado em cinco posições na grelha de partida da corrida de domingo, punição resultante da quinta troca da unidade motriz esta temporada, pouco mais de um mês de anterior mudança, aquando do GP da Turquia.

No Brasil, Lewis Hamilton esteve imparável: na corrida sprint ganhou 15 posições em 24 voltas, na corrida do dia seguinte foi do 10º ao segundo lugar em 19 voltas e ultrapassou Verstappen na 59ª volta.

Perante tal diferença, o consultor da Red Bull confirmou a existência de diversas reuniões com a Honda com vista a aproximar o motor japonês do desempenho do Mercedes do campeão do mundo. Faltam três provas até final do Mundial.