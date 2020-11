"Durante a corrida não consegui falar, estamos sempre a rezar"

Poncharal, patrão da Tech3 KTM, diz que não conseguiu respirar durante a corrida vencida por Miguel Oliveira, lamentando o adeus ao almadense, que vai estar na equipa oficial da KTM

Hervé Poncharal é o patrão da Tech3 KTM, equipa da qual Miguel Oliveira se vai despedir. Contente pelo desfecho do GP de Portugal, já lamenta, porém, a saída do português para a equipa oficial da KTM: "No próximo ano o Miguel vai estar na equipa da KTM, esse é a nossa tristeza, mas hoje estou muito feliz e muito orgulhoso. Num dia de emoções muito fortes, confesso que durante a corrida não consegui falar porque quando lideramos a corrida desde a primeira curva até à bandeira de xadrez, parece que nunca acaba e estamos sempre a rezar para que nada aconteça. Para mim foram 25 voltas sem conseguir respirar."

À "Sport TV", revela a alegria pela conquista. "Estou muito contente e orgulhoso com a vitória do Miguel no GP de Portugal. Era algo muito importante para ele e este foi um fim de semana perfeito para a nossa equipa, num circuito fabuloso, com a pole position e a vitória. Não era possível pedir mais para terminar a temporada de uma forma brilhante", realçou