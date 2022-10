Dupla portuguesa vence categoria de veículos ligeiros no Rali de Marrocos

A dupla portuguesa formada por Rui Ferreira e David Monteiro (Yamaha ​​​​​​​YXZ 1000R) venceu hoje a categoria open de veículos ligeiros (SSV) no Rali de Marrocos, prova pontuável para o Mundial de todo-o-terreno.

Rui Ferreira e David Monteiro terminaram a categoria com o tempo de 17:29.59 horas, deixando o segundo classificado, o espanhol Rojas Almuzara (Can-Am), a 1:24.09 horas, e o terceiro, o neerlandês Monny Krant (QFF), a 1:44.11 horas.

Nesta última especial, Rui Ferreira alinhou já sem o navegador, que teve de regressar mais cedo a Portugal, pois na sexta-feira inicia a participação na Baja TT do Norte, do Campeonato de Portugal de todo-o-terreno, ao lado de João Ferreira.

"Hoje já só eu alinhei. A etapa era curta e muito divertida e foi um excelente dia porque acabei por ganhar a categoria open. O balanço do rali não podia ser melhor. O carro é fabuloso muito divertido e fácil de conduzir. Agora vamos preparar a nossa próxima corrida que será em Portalegre no final do mês", comentou Paulo Rui Ferreira.

Nos automóveis, a vitória coube ao francês Guerlain Chicherit (GCK), que bateu o argentino Orlando Terranova (BRX) por 10.55 minutos, com o qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) em terceiro, a 29.24 minutos do vencedor.

Al-Attyiah assumiu, assim, a liderança do Campeonato do Mundo, com 144 pontos, mais 22 do que o anterior líder, o francês Sébastien Loeb (BRX), que sofreu problemas mecânicos ao longo da prova marroquina e terminou apenas na 51.ª posição, apesar de ter ganho a derradeira etapa, entre Tan Tan e Agadir, com 89 quilómetros cronmetrados.

Os portugueses Lourenço Rosa e Bianchi Prata (Toyota) terminaram no 12.º lugar, a 2:26.15 horas dos vencedores.

O espanhol Carlos Sainz (Audi) venceu a categoria Open dos carros, em que participaram apenas os Audi elétricos que ainda não podem competir no Mundial. O tempo final de 14:45.43 horas tinha permitido a vitória à geral nas quatro rodas.

Hélder Rodrigues e Gonçalo Reis foram 36.ºs colocados, a competirem com um buggie incluídos na classificação dos carros, enquanto Mário e Rui Franco (Francosport) terminaram em 59.º.

Nas motas, o norte-americano Skyler Howes (Husqvarna) arrebatou a vitória nesta última jornada, batendo o chileno Kevin Benavides (Husqvarna) por 7.13 minutos.

O luso-germânico Sebastian Bühler (Hero) foi oitavo, a 58.28 do vencedor, com Rui Gonçalves (Sherco) em 10.º, a 1:51.10 horas.

O britânico Sam Sunderland (GasGas) mantém a liderança do Mundial, com 74 pontos, contra os 52 do segundo, o chileno Pablo Quintanilla (Honda).

A próxima ronda do Campeonato do Mundo é o Rali da Andaluzia, em Espanha, de 18 a 23 de outubro.