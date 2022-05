Dorna retira número 46 de Valentino Rossi do Mundial de MotoGP

Italiano retirou-se do Mundial de Velocidade em motociclismo no final de 2021

A Dorna, empresa promotora do Campeonato do Mundo de MotoGP, vai retirar da competição o número 46, que pertenceu ao italiano Valentino Rossi, foi este sábado anunciado em comunicado.

A cerimónia oficial vai decorrer no dia 28 de maio, antes da sessão de qualificação para o GP de Itália de MotoGP, em Mugello.

"O número 46 será retirado da categoria MotoGP no Autódromo Internacional de Mugello. Sinónimo do nove vezes campeão mundial e lenda do MotoGP Valentino Rossi, o número será retirado em grande estilo no próximo GP de Itália", lê-se no comunicado.

Conhecido como "Il Dottore", Rossi conquistou nove títulos mundiais (um em 125cc, em 1997, um em 250cc, em 1999, e sete na categoria rainha, em 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 e 2009), tendo somado 115 vitórias e 235 pódios em todas as classes.

De acordo com a Dorna, Rossi desempenhou "um papel determinante na redefinição do desporto para milhões de fãs".

O italiano retirou-se do Mundial de Velocidade em motociclismo no final de 2021, após 26 temporadas.

