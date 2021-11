"Domínio do Hamilton? É como se fosse basquetebol e tivesse um cesto maior"

Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, partiu do 10.º lugar no GP do Brasil e terminou em primeiro

Alonso, ainda que reconhecendo a "superioridade clara" da Mercedes, sublinhou a diferença de competitividade entre as construtoras

Mesmo partindo da 10.ª posição (por penalização) no GP Brasil, Hamilton chegou ao primeiro posto a 12 voltas do fim e, qual concorrência, venceu a corrida, façanha essa que fez Fernando Alonso denotar o desnível existente entre a Mercedes e o resto.

"É como se jogasses basquetebol e houvesse um cesto para ti e outro para as restantes equipas. Eles marcam pontos num cesto grande e tu marcas num mais pequeno. Perdes sempre. (...) Estamos uma volta atrás a cada fim de semana. E vamos ao Catar a saber isso de antemão", afirmou o piloto espanhol, citado pelo "Mundo Deportivo".

Reconhecendo que a "superioridade da Mercedes foi clara" no passado domingo, o que "não é novidade" nas últimas épocas, Fernando Alonso recusa, porém, entregar o ouro de mão beijada. "Cabe a nós, ao resto das equipas, alcançá-los, melhorar o nosso motor, a nossa aerodinâmica", referiu o espanhol que corre pela Alpine Team.

Dada a performance de Hamilton no Brasil, Alonso, que descreveu como "ótimo" o trabalho da Red Bull, líder do Mundial de F1, prevê não ser pêra doce um eventual triunfo de Verstappen. "A Mercedes mostrou que não vai desistir [do título]", juntou.

Por agora, Max Verstappen é líder da classificação geral do Campeonato do Mundo, com 332,5 pontos, enquanto Hamilton está na segunda posição da tabela, com 318,5 pontos.