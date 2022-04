Luke Aikins e Andy Farrington alinharam numa iniciativa da Red Bull que tinha como objetivo que os dois pilotos trocassem de avião no ar - o "Plane Swap". O evento realizou-se no domingo, no Arizona, nos EUA, com ambos os pilotos a quatro mil metros de altura.

Alinhados os dois aviões (iguais), Aikins e Farrington saltaram dos respetivos aviões e tentaram fazer a troca, em pouco mais de um minuto.

Aikins conseguiu entrar no avião de Farrington, mas o contrário não aconteceu e o norte-americano foi forçado a abrir o paraquedas. O outro avião, pois claro, acabou por se despenhar.

Veja o vídeo: