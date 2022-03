Dobradinha da Ferrari e Red Bull sem carros no final do GP do Barém

Charles Leclerc venceu o GP do Bárem, prova de abertura do Mundial de F1 em 2022

A Ferrari foi a grande vencedora do Grande Prémio do Barém, com Charles Leclerc a vencer a prova de abertura do Mundial de F1 de 2022. Atrás do monegasco ficou o outro carro italiano, o do espanhol Carlos Sainz. No último lugar do pódio ficou Lewis Hamilton, em Mercedes.

A prova ficou ainda marcada pela desistência dos dois Red Bull nas voltas finais. Max Verstappen, a três voltas da bandeira de xadrez, Checo Perez à entrada da última volta. Ambos devido a problemas mecânicos.