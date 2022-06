"Disse à minha equipa: 'Quando a chuva parar, eu vou. Não me quero matar'"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Declarações fortes de Aleix Espargaró no final dos primeiros treinos do GP dos Países Baixos, prova do Mundial de MotoGP que decorre até domingo

O espanhol Aleix Espargaró mostrou-se muito crítico da direção de corrida do GP dos Países Baixos, cujos primeiros treinos tiveram lugar esta sexta-feira em Assen debaixo de intensa chuva. E foi mesmo por isso que o piloto da Gresini Racing Ducati.

"Tenho a sensação de que, por vezes, deixamos as bandeiras vermelhas em casa. Parei nas boxes e disse à minha equipa: 'Quando a chuva parar, eu saio. Não me quero matar'. Na reta, a moto não poderia ir acima das 14 000 rpm, caso contrário começava a patinar. Na reta traseira, havia 'aquaplanning' à entrada da curva 8 e na curva 1 o mesmo. Saí para a pista no final, havia muita água, mas era possível... Mas conseguia ve-ser o 'aquaplaning' e houve quedas por causa disso", afirmou o espanhol.

"Por vezes fico mesmo surpreendidio e isso chateia-me. O primeiro treino livre foi um pouco surrealista, mas como não decido, parei. A corrida, é claro, poderia ser feita até haver um infortúnio. Para mim, com as condições do primeiro livre, era impossível correr, impossível. Espero que todos façam bem o seu trabalho, não creio que seja assim tão difícil. Quando as motos fazem 'aquaplanning' podem fazer duas coisas: mostrar a bandeira vermelha ou deixar a moto e apanhar um barco", finalizou.