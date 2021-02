"Disse a Alonso: 'Se não parares com a bicicleta, tranco-te na garagem'"

Empresário e antigo diretor da Renault na Fórmula 1, Flavio Briatore garante que Fernando Alonso "já está totalmente recuperado" do acidente que sofreu de bicicleta, a 12 de fevereiro.

Flavio Briatore, empresário e antigo diretor da Renault na Fórmula 1, em videochamada com Peter Windson, jornalista de F1, revelou alguns pormenores sobre o acidente de bicicleta de Fernando Alonso, a 12 de fevereiro, bem como o estado do piloto após o choque.

"Ele bateu contra um carro. Teve muita sorte. Lembras-te do que aconteceu a Nicky Hayden, Mark Webber ou Alex Zanardi? Penso que tens um destino na vida", começou por refletir o antigo diretor desportivo da Renault, informando depois que o espanhol já não tem qualquer problema na fala.

"Não tem problemas para falar. Fala muito bem, o problema está no maxilar e nos dentes. Partiu dois dentes, teve muita sorte. Andar de bicicleta agora é muito perigoso, porque o contacto do pneu com o asfalto é muito pequeno, apenas alguns centímetros, e é difícil travar", afirmou.

"Teve muita sorte. Falei com ele hoje [ontem, segunda-feira] e ele falou perfeitamente. Só esteve um dia sem conseguir falar, porque tinha uma máscara que ia até aos olhos. Foi apenas um dia, mas é uma coisa normal", continuou, concluindo depois que acredita que Alonso estará pronto para participar nos testes de pré-temporada em Sakhir:

"Ele já está totalmente recuperado. Tenho a certeza de que ele estará no teste. Fernando está pronto. À margem do acidente que teve de bicicleta, falo com ele todos os dias e disse-lhe para parar com a bicicleta, porque a bicicleta é muito perigosa. Se quiser andar de bicicleta tem de andar de bicicleta de montanha e não de bicicleta de estrada. Disse-lhe: 'Se não parares com a bicicleta, tranco-te na garagem.""