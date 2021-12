"Disputa entre Hamilton e Verstappen? Eu e Senna éramos uns meninos..."

Verstappen (à frente) e Hamilton (atrás): um deles ficará com título mundial no próximo domingo

Acérrimos concorrentes pelo título mundial de Fórmula 1, em 2021, a competição entre Lewis Hamilton e Max Verstappen tem como que evocado a acesa disputa, na década de 80, entre o brasileiro Artyon Senna e Alain Prost, mas o francês considera que o nível de luta dos pilotos da Mercedes e da Redbull está num patamar superior.

"Quando vi a corrida no domingo [GP da Arábia Saudita] apetecia-me dizer ao Ayrton que 'éramos uns meninos comparado com isto'. Algo incrível está a acontecer. Vamos viver o momento da melhor maneira possível até o fim", afirmou Prost, ao "Canal+".

Alain Prost, quatro vezes campeão mundial de Fórmula 1, não obstante os incidentes controversos e picardias entre Hamilton e Verstappen no campeonato, visto pelo francês como "fabuloso", entende que o vencedor do mesmo será inteiramente justo.

"Um campeonato tão renhido tem que ter momentos polémicos, mas não tem que terminar mal. Aconteça o que acontecer, quem for campeão será um grande campeão. Estas são as duas principais equipas [Mercedes e Redbull]", referiu Prost.

O antigo piloto gaulês será, claro está, um dos milhões de espetadores do decisivo Grande Prémio de Abu Dhabi, marcado para o próximo domingo, que servirá para definir o campeão do "Grande Circo" em 2021. E a expectativa não podia ser maior: Hamilton e Verstappen estão empatados na classificação com 369,5 pontos.