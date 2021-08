Diretora do circuito Spa-Francorchamps encontrada morta em casa

Nathalie Maillet, diretora do circuito belga Spa-Francorchamps, foi encontrada morta em casa, juntamente com outras duas pessoas.

De acordo com a imprensa da Bélgica, a mulher de 51 anos terá sido assassinada pelo marido, depois de ser apanhada a trair o companheiro com outra mulher, uma advogada com quem mantinha uma relação íntima.

O marido terá disparado sobre as duas mulheres, suicidando-se de seguida.